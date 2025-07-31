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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Російський обстріл пошкодив залізницю в одному з районів Києва

Нічна атака на Київ: пошкоджено залізничну інфраструктуру
Фото: УЗ

У зв’язку з нічними ворожими обстрілами столиці пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Наслідки обстрілу залізниці в Києві

Унаслідок нічного обстрілу столиці російськими військами було пошкоджено ділянку залізничної колії.

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Постраждалих серед пасажирів і працівників немає — всі вчасно були евакуйовані у безпечні зони.

Наразі рух по пошкодженій ділянці здійснюється тепловозами, а на місці активно працюють ремонтні бригади.

Повноцінне відновлення руху очікувалося близько 9:00 ранку.

Попри обстріл, поїзди далекого сполучення продовжують курсувати за графіком.

Водночас можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express у напрямку від Святошина до Києва-Пасажирського.

В Укрзалізниці запевнили, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшого повернення до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки на Київ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема постраждали й діти.

Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, також зафіксовано пошкодження у Святошинському районі.

Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Під завалами досі перебувають люди.

Рятувальна операція триває.

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