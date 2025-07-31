Російський обстріл пошкодив залізницю в одному з районів Києва
У зв’язку з нічними ворожими обстрілами столиці пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Наслідки обстрілу залізниці в Києві
Унаслідок нічного обстрілу столиці російськими військами було пошкоджено ділянку залізничної колії.
Постраждалих серед пасажирів і працівників немає — всі вчасно були евакуйовані у безпечні зони.
Наразі рух по пошкодженій ділянці здійснюється тепловозами, а на місці активно працюють ремонтні бригади.
Повноцінне відновлення руху очікувалося близько 9:00 ранку.
Попри обстріл, поїзди далекого сполучення продовжують курсувати за графіком.
Водночас можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express у напрямку від Святошина до Києва-Пасажирського.
В Укрзалізниці запевнили, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшого повернення до звичного режиму роботи.
Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки на Київ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема постраждали й діти.
Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, також зафіксовано пошкодження у Святошинському районі.
Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Під завалами досі перебувають люди.
Рятувальна операція триває.