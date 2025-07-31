Выбито около 90 окон: киностудия Довженко пострадала во время обстрела РФ

В ночь с 30 на 31 июля 2025 года в результате массированного ракетного обстрела РФ была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко — одной из старейших и важнейших киностудий мира.

Киностудия им. А.Довженко: последствия атаки РФ

Россия, которая систематически атакует объекты гражданской инфраструктуры, снова ударила не только по городу, но и по культуре.

Во время утреннего ракетного удара 31 июля 2025 года были повреждены производственные помещения студии и частично — гостиницы, расположенной на территории киностудии. Взрывной волной выбито около 90 окон.

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В Госкино отметили, что это самые масштабные разрушения киностудии с начала полномасштабной войны, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

— Эти убытки — не просто материальные, а целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины, — говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий вражеского обстрела будет заниматься сообщества творцов, которые уже объявили о готовности к восстановлению киностудии им. А. Довженко как культурного фронта.

Напомним, что Национальная киностудия имени Довженко хранит уникальные архивы, техническую базу, костюмы, декорации и творческое наследие, получившее признание за пределами Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Госкино

Источник : Госкино

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