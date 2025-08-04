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3 хв.

Пожежа у пекарні Кривого Рогу: є загиблі

пожежа
Фото: ДСНС

У Покровському районі Кривого Рогу вдень 4 серпня сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляє випічку для супермаркетів, пекарень та булочних.

Про це повідомляють ДСНС України та Суспільне.

Пожежа у пекарні Кривого Рогу: що відомо

Вогонь спалахнув в одноповерховій виробничій будівлі.

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За інформацією ДСНС, унаслідок займання загинуло три людини. Пожежа охопила площу близько 1000 кв. м.

Станом на 13:30 гасіння триває. На місці працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки. Причини займання встановлюються.

пожежа
Фото: ДСНС
пожежа
Фото: ДСНС
пожежа
Фото: ДСНС
пожежа
Фото: ДСНС
пожежа
Фото: ДСНС
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа

Нагадаємо, у Львові виникла пожежа в готелі Власта площею близько 300 квадратних метрів.

За попередніми даними, займання виникло на дев’ятому поверсі готельного комплексу.

Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Усі потерпілі були госпіталізовані до Першого медичного об’єднання Львова з легкими травмами.

Також унаслідок вибухів в Одесі сьогодні найбільшого удару зазнала територія відомого радіоринку, де внаслідок влучання ворожого безпілотника спалахнула масштабна пожежа.

Окрім радіоринку в Одесі серйозна пожежа виникла в недіючому гуртожитку, де також довелося залучати значні сили та засоби для гасіння.

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