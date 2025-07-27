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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Вогонь охопив 3000 гектарів навколо Бурси: у Туреччині спалахнули лісові пожежі

Лісові пожежі в Туреччині 2025: евакуація, жертви та масштаби
Фото: Getty Images

Масштабні лісові пожежі в Туреччині, які тривають із кінця червня, досягли околиць четвертого за величиною міста країни — Бурси.

Про це повідомляє АР.

Лісові пожежі у Туреччині: що відомо

За офіційними даними, вогонь змусив евакуювати понад 1700 людей, спричинив загибель пожежника та знищив щонайменше 3000 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь навколо Бурси.

Зараз дивляться

У Бурсі, розташованій на північному заході Туреччини, нічне небо над передмістями світили загравою через пожежі у гірських лісах. Влада перекрила шосе, що з’єднує місто зі столицею Анкарою.

За даними влади, у боротьбі з вогнем задіяно понад 1900 пожежників. Незначне послаблення вітру вранці дало змогу частково локалізувати полум’я, однак пейзаж перетворився на попелясту пустку, де раніше розташовувались ферми та соснові ліси.

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що лише за суботу в Туреччині зафіксовано 84 окремі осередки пожеж. Найгостріша ситуація — в північно-західному регіоні, включно з провінцією Карабук, де пожежі не вщухають із вівторка.

Причинами стихії стали аномальна спека, посуха та сильний вітер. Минулої п’ятниці в провінції Сірнак була зафіксована рекордна температура — 50,5°C, що є найвищим показником в історії Туреччини.

З початку пожежного періоду загинули 14 людей, серед них 10 рятувальників і працівників лісового господарства в Ескішехірі. Прокуратура розслідує можливі підпали в 33 провінціях, відкрито кримінальні справи проти 97 підозрюваних.

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