Вогонь охопив 3000 гектарів навколо Бурси: у Туреччині спалахнули лісові пожежі

Масштабні лісові пожежі в Туреччині, які тривають із кінця червня, досягли околиць четвертого за величиною міста країни — Бурси.

Про це повідомляє АР.

За офіційними даними, вогонь змусив евакуювати понад 1700 людей, спричинив загибель пожежника та знищив щонайменше 3000 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь навколо Бурси.

У Бурсі, розташованій на північному заході Туреччини, нічне небо над передмістями світили загравою через пожежі у гірських лісах. Влада перекрила шосе, що з’єднує місто зі столицею Анкарою.

За даними влади, у боротьбі з вогнем задіяно понад 1900 пожежників. Незначне послаблення вітру вранці дало змогу частково локалізувати полум’я, однак пейзаж перетворився на попелясту пустку, де раніше розташовувались ферми та соснові ліси.

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що лише за суботу в Туреччині зафіксовано 84 окремі осередки пожеж. Найгостріша ситуація — в північно-західному регіоні, включно з провінцією Карабук, де пожежі не вщухають із вівторка.

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025