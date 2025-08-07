Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 89 із 112 ворожих дронів
Нічна атака на Україну 7 серпня призвела до влучання 23 російських безпілотників, хоча українська ППО збила та подавила 89 із 112 ворожих дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Нічна атака на Україну 7 серпня: що відомо
У ніч на 7 серпня (із 22:30 6 серпня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися одночасно з чотирьох напрямків: російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також окупованих Чауди та Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Бойові дії тривали протягом усієї ночі на різних напрямках.
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Попри активну протидію, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях по всій Україні, а також падіння уламків збитих дронів на 3 локаціях.
Інформація про наслідки атаки та можливі жертви уточнюється.
Серед постраждалих від нічних обстрілів – Дніпро та Кривий Ріг, де російські дрони завдали ударів по житловій інфраструктурі.
У Дніпрі зафіксовано поранення чотирьох осіб, пошкодження житлових будинків та транспортних засобів, виникли пожежі.
У Кривому Розі також зафіксовані руйнування цивільних об’єктів внаслідок ворожих атак.