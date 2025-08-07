Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 89 із 112 ворожих дронів

Нічна атака на Україну 7 серпня призвела до влучання 23 російських безпілотників, хоча українська ППО збила та подавила 89 із 112 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Нічна атака на Україну 7 серпня: що відомо

У ніч на 7 серпня (із 22:30 6 серпня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися одночасно з чотирьох напрямків: російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також окупованих Чауди та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бойові дії тривали протягом усієї ночі на різних напрямках.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Попри активну протидію, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях по всій Україні, а також падіння уламків збитих дронів на 3 локаціях.

Інформація про наслідки атаки та можливі жертви уточнюється.

Серед постраждалих від нічних обстрілів – Дніпро та Кривий Ріг, де російські дрони завдали ударів по житловій інфраструктурі.

У Дніпрі зафіксовано поранення чотирьох осіб, пошкодження житлових будинків та транспортних засобів, виникли пожежі.

У Кривому Розі також зафіксовані руйнування цивільних об’єктів внаслідок ворожих атак.

