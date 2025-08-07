Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 89 из 112 вражеских дронов
Ночная атака на Украину 7 августа привела к попаданию 23 российских беспилотников, хотя украинская ПВО сбила и подавила 89 из 112 вражеских дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Ночная атака на Украину 7 августа: что известно
В ночь на 7 августа (с 22:30 6 августа) противник атаковал 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Запуски осуществлялись одновременно с четырех направлений: российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, а также оккупированных Чауды и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Боевые действия продолжались в течение всей ночи в разных направлениях.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.
Несмотря на активное противодействие, зафиксировано попадание 23 БПЛА в 11 локациях по всей Украине, а также падение обломков сбитых дронов в 3 локациях.
Информация о последствиях атаки и возможных жертвах уточняется.
Среди пострадавших от ночных обстрелов — Днепр и Кривой Рог, где российские дроны нанесли удары по жилой инфраструктуре.
В Днепре зафиксировано ранение четырех человек, повреждение жилых домов и транспортных средств, возникли пожары.
В Кривом Роге также зафиксировано разрушение гражданских объектов в результате вражеских атак.