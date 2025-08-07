Події ночі 7 серпня: вибухи у Кривому Розі, атаки дронів на НПЗ і залізницю у РФ

Минулої доби на фронті в Україні зафіксовано 147 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб.

Вночі росіяни масовано атакували Україну дронами, зокрема пролунала серія вибухів у Кривому Розі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Кривому Розі

Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область ударними дронами типу Шахед. Серія вибухів лунала у Кривому Розі.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, сили протиповітряної оборони у небі над Дніпропетровською областю та Криворіжжям збили 33 ворожі дрони. Проте зафіксовано понад 10 ударів Шахедами.

Виникло кілька пожеж, пошкоджено модульний будинок.

У Криворізькому районі російські безпілотники атакували Карпівську громаду: там пошкоджено будівлю, що не експлуатується.

Усюди без постраждалих.

Росіяни з РСЗВ обстріляли Гуляйполе

Російські війська із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) обстріляли місто Гуляйполе, що на Запоріжжі.

За інформацією керівника Запорізької обласної військової Івана Федорова, внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Частково зруйновано приватний будинок.

У Суровикіно пожежа на залізничній станції

У місті Суровикіно через атаку ударних дронів загорілася територія залізничної станції.

За словами губернатора Андрія Бочарова, горить адмінбудівля залізничної станції. Постраждалих немає.

На залізничній станції Максима Горького сапери виявили уламки збитого безпілотника — про пошкодження об’єктів інфраструктури не повідомляється.

Атака дронів на Краснодарський край

Сьогодні вночі внаслідок атаки ударних дронів горить Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео пожежі на НПЗ.

Також місцеві жителі повідомляють, що у Слов’янську-на-Кубані після атаки дронів горить територія військової частини №61661.

Зеленський провів нараду з військовим керівництвом: що узгодили

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, очільником Міноборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

На нараді обговорили ситуацію на фронті та плани на найближчі пів року.

– Ситуація по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили, – заявив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

