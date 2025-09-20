Вночі близько 04:35 пролунали вибухи у Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи у Павлограді сьогодні, 20 вересня: що відомо

За словами Сергія Лисака, вночі та на світанку російський ворог атакував Дніпропетровську область ракетами та ударними дронами.

У Павлограді атаки зазнало підприємство, там виникла пожежа.

Дніпро на світанку атакували ракети, є влучання у житлову багатоповерхівку, там сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Вночі над Дніпропетровщиною наші сили протиповітряної оборони збили 39 російських безпілотників.

