Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи у Павлограді: росіяни вдарили по місту, горить підприємство
Вночі близько 04:35 пролунали вибухи у Павлограді, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи у Павлограді сьогодні, 20 вересня: що відомо
За словами Сергія Лисака, вночі та на світанку російський ворог атакував Дніпропетровську область ракетами та ударними дронами.
У Павлограді атаки зазнало підприємство, там виникла пожежа.
Дніпро на світанку атакували ракети, є влучання у житлову багатоповерхівку, там сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби.
Вночі над Дніпропетровщиною наші сили протиповітряної оборони збили 39 російських безпілотників.
