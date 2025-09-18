Вибухи у Павлограді: ЗСУ попередили про загрозу дронів
Потужні вибухи у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли у ніч на п’ятницю, 19 вересня, коли російські війська атакували місто ударними безпілотниками.
Вибухи у Павлограді у ніч з 18 на 19 серпня – які наслідки
Інформацію про те, у Павлограді чутно звуки вибухів, повідомили українські журналісти з місця події.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу безпілотників, які рухалися курсом на Дніпропетровську область з Харківщини.
Обстріли Дніпропетровської області 18 вересня
За інформацією Дніпропетровської ОВА, Межівська, Покровська, Новопавлівська, Маломихайлівська громади потерпали від російських безпілотників і керованих авіабомб протягом дня.
Внаслідок ударів пошкоджено приватну оселю, ще одна загорілася. Спалахнула пожежа у будівлі, що не експлуатується. Понівечено дві господарські споруди та гараж.
Водночас російські війська били по Марганцю і Покровській громаді у Нікопольському районі артилерією та FPV-дронами, внаслідок чого пошкоджено підприємство та автомобіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.