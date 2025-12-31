Українські далекобійні дрони атакували нафтобазу Темп, розташовану в Ярославській області Росії.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Ураження російської нафтобази у Рибінську

За інформацією джерел, вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ вразили нафтобазу Темп, розташованій у місті Рибінськ Ярославської області Росії.

Як стверджує співрозмовник, вона входить до системи Росрезерву (Федерального агентства з державних резервів РФ) та призначена для зберігання великих обсягів пального.

На наданому джерелом відеозаписі можна побачити, що після влучань безпілотників Служби безпеки України на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

– СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза Темп – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.