Украинские дальнобойные дроны атаковали нефтебазу Темп, расположенную в Ярославской области России.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Поражение российской нефтебазы в Рыбинске

По информации источников, утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций Альфа СБУ поразили нефтебазу Темп, расположенную в городе Рыбинск Ярославской области России.

Сейчас смотрят

Как утверждает собеседник, она входит в систему Росрезерва (Федерального агентства по государственным резервам РФ) и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На предоставленной источником видеозаписи можно увидеть, что после попаданий беспилотников Службы безопасности Украины на объекте вспыхнул масштабный пожар.

— СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепочки поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, атакующих Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году, — сообщил информированный источник в СБУ.

Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза Темп — важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.