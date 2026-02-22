Вибухи у Кропивницькому сьогодні, 22 лютого, лунають щонайменше вчетверте протягом ранку.

Вибухи у Кропивницькому сьогодні, 22 лютого: що відомо

Вибухи у Кропивницькому сьогодні, 22 лютого, почали лунати орієнтовно о пів на п’яту ранку.

Потім знову гучно стало о 05:32 та 05:39.

Нові вибухи у Кропивницькому прогриміли о 06:51.

У Повітряних силах ЗСУ після того, як вчергове попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, повідомили, що ракета, яка тримала курс на Кременчук, продовжує рух до Кропивницького.

Після цього до обласного центру Кіровоградської області попрямувала ще група ракет.

В обласній військовій адміністрації вибухи у Кропивницькому 22 лютого поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Захід

