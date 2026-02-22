Вибухи в Києві сьогодні, 22 лютого, лунають на тлі обстрілу РФ.

Вибухи в Києві сьогодні, 22 лютого: що відомо

Серія вибухів у Києві сьогодні, 22 лютого, почалася, починаючи з четвертої ранку.

Тоді начальник Київської міської військової адміністрації Кирило Ткаченко зазначив, що ворог атакує столицю балістичним озброєнням, та закликав людей перебувати в укриттях до відбою.

Зараз дивляться

Повторні вибухи в Києві 22 лютого було чути й після п’ятої та шостої ранку.

Наразі, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, триває атака на Київ ударними дронами та крилатими ракетами.

Зокрема, всі безпілотники, які запустили росіяни, тримають курс на Київ та Київську область.

За словами Кирила Ткаченка, під час вибухів у Києві зазнала руйнувань житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. На даху будинку сталося займання.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Кирило Ткаченко, Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.