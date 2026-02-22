Взрывы в Кропивницком сегодня, 22 февраля, раздаются по крайней мере в четвертый раз в течение утра.

Взрывы в Кропивницком сегодня, 22 февраля: что известно

Взрывы в Кропивницком сегодня, 22 февраля, начали раздаваться ориентировочно в половине пятого утра.

Затем снова громко стало в 05:32 и 05:39.

Новые взрывы в Кропивницком прогремели в 06:51.

В Воздушных силах ВСУ после того, как в очередной раз предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, сообщили, что ракета, которая держала курс на Кременчуг, продолжает движение к Кропивницкому.

После этого к областному центру Кировоградской области направилась еще группа ракет.

В областной военной администрации взрывы в Кропивницком 22 февраля пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Запад

