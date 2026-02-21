У Києві з каналізації під Хрещатиком рятувальники дістали двох дітей
- Діти заблукали у каналізації в центрі Києва та зателефонували на лінію 112 по допомогу.
- Рятувальники знайшли їх у зливній каналізації під Хрещатиком. Діти не постраждали.
Сьогодні вранці діти заблукали у каналізації у центрі Києва. Після невдалих спроб вийти назовні вони зателефонували на лінію 112 і попросили про допомогу.
Про це в Telegram повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Діти заблукали у київській каналізації
– Київ. На спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги, – йдеться у повідомленні.
Білошицький наголосив, що каналізаційна мережа є небезпечним лабіринтом. Там у будь-який момент можуть статися завали, витоки отруйних газів і раптові затоплення.
Після звернення патрульні разом із рятувальниками ДСНС негайно вирушили на пошуки. Вони перевірили люки та дощову каналізацію.
Дітей швидко знайшли у зливній каналізації на Хрещатику. На відео, яке оприлюднила поліція видно, що йдеться про двох хлопців.
– Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції, – сказано у дописі.
Білошицький закликав батьків бути уважними та більше спілкуватися з дітьми.
– Говоріть зі своїми дітьми про безпеку. Пояснюйте, що цікавість не повинна наражати їх на небезпеку. Наша спільна відповідальність – зберегти їхні життя та здоров’я, – наголосив він.
