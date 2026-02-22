Серия взрывов в Киеве: из пригорода в больницы госпитализировали женщину и ребенка
Взрывы в Киеве сегодня, 22 февраля, раздаются на фоне обстрела РФ.
Обновлено.
Взрывы в Киеве сегодня, 22 февраля: что известно
Серия взрывов в Киеве сегодня, 22 февраля, началась в четыре утра.
Тогда начальник Киевской городской военной администрации Кирилл Ткаченко отметил, что враг атакует столицу баллистическим вооружением, и призвал людей находиться в укрытиях до отбоя.
Повторные взрывы в Киеве 22 февраля были слышны также после пяти и шести утра.
Сейчас, отмечают в Воздушных силах ВСУ, продолжается атака на Киев ударными дронами и крылатыми ракетами.
В частности, все беспилотники, запущенные россиянами, держат курс на Киев и Киевскую область.
Затем Кирилл Ткаченко сообщил, что во время взрывов в Киеве на крыше жилого многоэтажного дома в Святошинском районе произошло возгорание.
Через час после уточнения информации глава КГВА эту информацию опроверг.
Между тем городской глава Виталий Кличко добавил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали женщину и ребенка.
По предварительным данным, там произошло падение обломков в частном секторе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Кирилл Ткаченко, Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ