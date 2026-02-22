Взрывы в Киеве сегодня, 22 февраля, раздаются на фоне обстрела РФ.

Обновлено.

Взрывы в Киеве сегодня, 22 февраля: что известно

Серия взрывов в Киеве сегодня, 22 февраля, началась в четыре утра.

Тогда начальник Киевской городской военной администрации Кирилл Ткаченко отметил, что враг атакует столицу баллистическим вооружением, и призвал людей находиться в укрытиях до отбоя.

Повторные взрывы в Киеве 22 февраля были слышны также после пяти и шести утра.

Сейчас, отмечают в Воздушных силах ВСУ, продолжается атака на Киев ударными дронами и крылатыми ракетами.

В частности, все беспилотники, запущенные россиянами, держат курс на Киев и Киевскую область.

Затем Кирилл Ткаченко сообщил, что во время взрывов в Киеве на крыше жилого многоэтажного дома в Святошинском районе произошло возгорание.

Через час после уточнения информации глава КГВА эту информацию опроверг.

Между тем городской глава Виталий Кличко добавил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали женщину и ребенка.

По предварительным данным, там произошло падение обломков в частном секторе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Кирилл Ткаченко, Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ

