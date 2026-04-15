Великий центр хімічної та нафтохімічної промисловості Стерлітамак у російському Башкортостані опинився під атакою.

Оновлено о 16:50. Про це повідомили командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко та Telegram-канал Astra.

Атака на Стерлітамак у Башкортостані

Під ударом опинився Стерлітамак – це стратегічно важливий осередок хімічної та нафтохімічної галузей Башкортостану.

Зараз дивляться

Зокрема, там розташований Стерлітамацький нафтохімічний завод, що виготовляє іонол – критично важливу присадку для авіаційного палива та мастильних матеріалів, які використовуються у військовій техніці.

Крім того, там зосереджені потужності, що постачають критичну сировину для авіаційної техніки та ракетобудування, зокрема компоненти для виготовлення пороху, вибухівки та боєприпасів.

Аналітик Astra встановив точну локацію за фотографією очевидця. Хоча російська місцева влада визнала факт атаки, проте назву ураженого об’єкта там традиційно приховали.

Як зазначив очільник Республіки Башкортостан Радій Хабіров, декілька безпілотників збили над промисловою зоною Стерлітамака, а уламки впали на територію одного із підприємств.

За його словами, всі служби працюють на місці та гасять пожежу, яка спалахнула після атаки.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очільника адміністрації міста стверджують, що в цеху підприємства на момент атаки перебували п’ятеро людей, але вони не постраждали, їх евакуювали.

Стерлітамацький нафтохімічний завод: що про нього відомо

Стерлітамацький нафтохімічний завод – це велике нафтохімічне підприємство, розташоване у місті Стерлітамак у Башкортостані.

Підприємство здійснює випуск широкого спектра товарів: від компонентів авіаційного палива та каучуків до специфічних хімічних затверджувачів і фенольних антиоксидантів.

З лютого 2024 року АТ СНХЗ та АТ Синтез-Каучук працюють як спільне підприємство після офіційного приєднання. Зараз цей нафтохімічний актив перебуває під управлінням холдингу Росхім.

Попередні атаки на Стерлітамацький нафтохімічний завод фіксували в листопаді минулого року. Крім того, про вибухи в цьому районі повідомлялося в січні 2026 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.