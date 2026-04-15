Большой центр химической и нефтехимической промышленности Стерлитамак в российском Башкортостане оказался под атакой.

Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко и Telegram-канал Astra.

В частности, там расположен Стерлитамакский нефтехимический завод, производящий ионол – критически важную присадку для авиационного топлива и смазочных материалов, используемых в военной технике.

Кроме того, там сосредоточены мощности, снабжающие критическое сырье для авиационной техники и ракетостроения, в частности компоненты для изготовления пороха, взрывчатки и боеприпасов.

Аналитик Astra установил точную локацию по фотографии очевидца. Хотя российские местные власти признали факт атаки, однако название пораженного объекта там традиционно скрыли.

Как отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака, а обломки упали на территорию одного из предприятий.

По его словам, все службы работают на месте и тушат пожар, который вспыхнул после атаки.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на главу администрации города утверждают, что в цехе предприятия на момент атаки находились пять человек, но они не пострадали, их эвакуировали.

Стерлитамакский нефтехимический завод: что о нем известно

Стерлитамакский нефтехимический завод – это крупное нефтехимическое предприятие, расположенное в городе Стерлитамак в Башкортостане.

Предприятие выпускает широкий спектр товаров: от компонентов авиационного топлива и каучуков до специфических химических отвердителей и фенольных антиоксидантов.

С февраля 2024 года АО СНХЗ и АО Синтез-Каучук работают как совместное предприятие после официального присоединения. Сейчас этот нефтехимический актив находится в управлении холдинга Росхим.

Предыдущие атаки на Стерлитамакский нефтехимический завод фиксировали в ноябре прошлого года. Кроме того, о взрывах в этом районе сообщалось в январе 2026 года.

