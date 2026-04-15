Велика Британія анонсувала масштабну оборонну допомогу, що передбачає передавання Україні рекордних 120 тис. безпілотних літальних апаратів протягом цього року.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Безпілотники для України від Великої Британії

За інформацією британського уряду, новий пакет військової допомоги для України міститиме тисячі ударних дронів дальнього радіуса дії, розвідувальні безпілотники, дрони для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування.

Зараз дивляться

Вже цього місяця розпочалися постачання нових безпілотників для України.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що йдеться про значне посилення перевірених у боях безпілотників, яке надасть Силам оборони України можливості для захисту та боротьби з російською агресією.

За його словами, останніми тижнями увага прикута до Близького Сходу, але ЗСУ продовжують боротися, а Британія допомагатиме Україні, поки не вдасться забезпечити мир.

Британська сторона оприлюднила цю інформацію напередодні 34-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Очікується, що засідання в Берліні під головуванням очільника Міноборони Британії об’єднає делегації з 50 країн.

За інформацією джерел, під час засідання Гілі підтвердить, що Велика Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів та тисячі ракет ППО цього року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.