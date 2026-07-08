Уночі проти 8 липня російські війська завдали ракетної атаки на Харків. Влучання зафіксували в Основ’янському та Немишлянському районах міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 8 липня: що відомо

Перший удар російських військ було зафіксовано близько 01:45 в Основ’янському районі Харкова.

Зараз дивляться

Приблизно за п’ять хвилин, о 01:50, Терехов повідомив про ще одне влучання ракети — цього разу в Немишлянському районі міста.

За попередньою інформацією, внаслідок удару в Немишлянському районі пошкоджено понад 20 приватних будинків, вікна храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів.

Відомо про трьох постраждалих. Це 52-річна, 79-річна, 47-річна та 69-річна жінки. За словами міського голови, вони зазнали гострої реакції на стрес.

На місцях влучань працюють усі профільні служби. Інформація про наслідки атаки на Харків 8 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.