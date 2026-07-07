Вибухи в Одесі: РФ вдарила балістикою із касетною бойовою частиною, є поранені
Вибухи в Одесі пролунали ввечері вівторка, 7 липня. Російські окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, внаслідок чого є руйнування та поранені.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі сьогодні, 7 липня: наслідки
Перед тим, як пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста.
Згодом Олег Кіпер підтвердив, що ворог завдав удару по Одесі балістичною ракетою.
– Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною, – зазначив Кіпер.
Внаслідок вибухів в Одесі спалахнула пожежа у будівлі на території виробничого підприємства. Також загорілися автомобілі.
Наразі відомо про шість постраждалих унаслідок ракетного удару. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості.
Усім постраждалим надається медична допомога.
Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Кіпер