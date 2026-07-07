Вибухи в Одесі пролунали ввечері вівторка, 7 липня. Російські окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі сьогодні, 7 липня: наслідки

Перед тим, як пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста.

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Згодом Олег Кіпер підтвердив, що ворог завдав удару по Одесі балістичною ракетою.

– Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною, – зазначив Кіпер.

Внаслідок вибухів в Одесі спалахнула пожежа у будівлі на території виробничого підприємства. Також загорілися автомобілі.

Наразі відомо про шість постраждалих унаслідок ракетного удару. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

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