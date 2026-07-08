В ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском и Немишлянском районах города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 8 июля: что известно

Первый удар российских войск зафиксировали около 01:45 в Основянском районе Харькова.

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Примерно через пять минут, в 01:50, Терехов сообщил еще об одном попадании ракеты — на этот раз в Немышлянском районе города.

В результате удара в Немышлянском районе повреждено более 20 частных домов, окна храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.

Предварительно известно о двух пострадавших. По словам мэра, у них диагностирована острая стрессовая реакция.

На местах попаданий работают все профильные службы. Информация о последствиях атаки на Харьков 8 июля уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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