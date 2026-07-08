Вибухи в Києві прогриміли вночі 8 липня, коли ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві 8 липня: що відомо

Повітряна тривога у столиці була оголошена о 00:31 через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

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Невдовзі після цього пролунали вибухи в Києві.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення.

Також пожежа виникла в адміністративній будівлі та складських приміщеннях у Святошинському районі. За іншою адресою загорівся гаражний кооператив. Крім того, внаслідок російського удару пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Рятувальники ліквідували пожежу в гаражному кооперативі, а на інших локаціях займання локалізували. На місцях продовжують працювати всі екстрені служби.

Інформація про наслідки вибухів у Києві 8 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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