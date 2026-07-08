Взрывы в Киеве прогремели ночью 8 июля, когда враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 8 июля: что известно

В столице в 00:31 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.

Сейчас смотрят

Вскоре после этого в Киеве раздались взрывы.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения.

Также пожар возник в административном здании и складских помещениях в Святошинском районе. По другому адресу загорелся гаражный кооператив. Кроме того, в результате российского удара повреждены административное здание и трамваи.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Спасатели потушили пожар в гаражном кооперативе, а на других местах возгорание локализовали. На местах продолжают работать все экстренные службы.

Информация о последствиях взрывов в Киеве 8 июля уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.