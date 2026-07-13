Пізно ввечері 12 липня росіяни вдарили по Запоріжжю. Внаслідок вибухів сталися пожежі, є постраждалі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Нічна атака на Запоріжжя: що відомо

О 22:30 Іван Федоров попередив про загрозу ударів безпілотниками по Запорізькій області. Трохи згодом повідомив, що росіяни дронами атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено житлові багатоповерхівки, є поранені.

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Пізніше Іван Федоров попередив про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

За словами керівника ОВА, через атаку постраждали дві жінки — 73 та 32 років. Обидві госпіталізовані.

Вибухами пошкодило фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, а також автівки. Сталася пожежа. Понівечило й одну із лікарень Запоріжжя. Там вибило вікна.

Станом на 00:12 13 липня, внаслідок атаки на Запоріжжя вже шестеро поранених, серед них 15-річний хлопець. Медики всім надають допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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