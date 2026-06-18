Війська РФ отримали наказ бити FPV-дронами по цивільних об’єктах Запоріжжя — ГУР
- За даними Головного управління розвідки, російське командування віддало прямий наказ підрозділам 58-ї армії РФ суттєво наростити кількість ударів FPV-дронами по Запоріжжю.
- Окупанти планують посилити терор цивільного населення через відсутність реальних результатів на полі бою.
Російські війська отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV-дронів на оперативній глибині Сил оборони України та посилити терор по цивільних об’єктах Запоріжжя.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Атаки на Запоріжжя: РФ наказала активізувати FPV-удари
За інформацією ГУР, окупанти зі складу 58 армії Збройних сил РФ отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV-дронів.
Як свідчать здобуті Департаментом активних дій ГУР відомості, ватажки російських окупаційних сил вимагають збільшити терор у Запоріжжі та завдавати ударів по будь-яких цивільних об’єктах.
Як зазначається, що російським військам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе, щоб реалізувати злочинні плани.
У ГУР стверджують, що такий наказ проти українців є доказом гнівного невдоволення російських вождів через рівень втрат, який постійно збільшується, та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема, на Запорізькому напрямку.