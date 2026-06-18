Російські війська отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV-дронів на оперативній глибині Сил оборони України та посилити терор по цивільних об’єктах Запоріжжя.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Атаки на Запоріжжя: РФ наказала активізувати FPV-удари

За інформацією ГУР, окупанти зі складу 58 армії Збройних сил РФ отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV-дронів.

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Як свідчать здобуті Департаментом активних дій ГУР відомості, ватажки російських окупаційних сил вимагають збільшити терор у Запоріжжі та завдавати ударів по будь-яких цивільних об’єктах.

Як зазначається, що російським військам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе, щоб реалізувати злочинні плани.

У ГУР стверджують, що такий наказ проти українців є доказом гнівного невдоволення російських вождів через рівень втрат, який постійно збільшується, та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема, на Запорізькому напрямку.

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