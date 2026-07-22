Уночі проти 22 липня РФ завдала удару по житловому будинку в селі Чайки під Києвом.

Унаслідок нічної атаки на Чайки постраждали п’ятеро людей, серед яких є діти.

Нічна атака на Чайки 22 липня: що відомо

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник підтвердив наслідки російської атаки на Чайки:

Зараз дивляться

— Ще одна важка ніч для Київщини. Ворог знову атакував нашу область ударними дронами. На жаль, у Бучанському районі постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей. Усі дістали гостру реакцію на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилося, — повідомив Руслан Олійник.

Унаслідок атаки на Чайки пошкоджено житловий будинок та спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки на Україну 22 липня російські війська застосували балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Джерело : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.