В ночь на 22 июля РФ нанесла удар по жилому дому в селе Чайки под Киевом. В результате ночной атаки на Чайки пострадали пять человек, среди которых есть дети.

Атака на Чайки 22 июля: что известно

Временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник подтвердил российскую атаку на Чайки.

— Еще одна трудная ночь для Киевщины. Враг снова атаковал нашу область ударными дронами. К сожалению, в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них трое детей. Все получили острую реакцию на стресс. Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось, — сообщил он.

В результате атаки на Чайки поврежден жилой дом и вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

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Также Олейник добавил, что в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время ночной атаки на Украину 22 июля российские войска применили баллистическую ракету, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники разных типов.

Источник : ДСНС

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