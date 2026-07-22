Під час нічної атаки на Україну 22 липня російські війська застосували балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 22 липня: що відомо

Уночі проти 22 липня (з 18:00 21 липня) російські війська атакували Україну:

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однією балістичною ракетою Іскандер-М

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 69;

216 ударними безпілотниками типу Shahed

Запуски безпілотників під час нічної атаки на Україну здійснювалися з районів Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 22 липня сили протиповітряної оборони збили:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

204 ворожі безпілотники різних типів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, у Центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Станом на ранок атака на Україну тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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