Український F-16 вперше знищив російський винищувач у повітряному бою — Кейн
Український винищувач F-16 вперше збив російський літак у повітряному бою.
Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань.
Заява Дена Кейна про F-16
Під час слухань сенатор-демократ Річард Дурбін запитав генерала Кейна, як можливе припинення фінансування протиповітряної оборони США може вплинути на Україну.
У відповідь голова Об’єднаного комітету начальників штабів наголосив, що за останні роки Україна суттєво наростила власні оборонні спроможності.
— Я хочу відзначити неймовірну роботу, яку виконує українська промислова база, розширюючи власні можливості. Це стосується як засобів земля-повітря, так і повітря-повітря, — сказав Кейн.
Після цього він повідомив про перший підтверджений повітряний бій за участі українського F-16.
— Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років завдяки підтримці багатьох партнерів Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони, — заявив генерал.
Він додав, що завдяки міжнародній підтримці Україна суттєво покращила здатність будувати багаторівневу систему захисту.
— Їхня здатність масштабувати багатошарову оборону пройшла довгий шлях за останні кілька років завдяки допомозі багатьох партнерів, — зазначив Кейн.
Генерал Ден Кейн не уточнив, який саме російський винищувач був знищений і коли відбувся повітряний бій.
Водночас військовий оглядач Ігаль Левін, коментуючи заяву американського генерала, припустив, що йдеться про російський винищувач Су-35.
Нагадаємо, що про збиття російського винищувача Су-35 Повітряні сили ЗСУ повідомляли 8 липня.