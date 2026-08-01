Вибухи в Одесі 1 серпня прогриміли під час повітряної тривоги, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 1 серпня: що відомо

Перед тим як у місті пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА у напрямку міста з акваторії Чорного моря.

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Згодом начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що ворог атакував місто. За його словами, зафіксовано влучання у житловий будинок.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що дрон влучив у багатоповерхівку.

Внаслідок російського удару постраждали двоє людей: 28-річний чоловік та 18-річний хлопець. Їх госпіталізували з термічними опіками.



— Прошу мешканців міста не публікувати фото і відео з місця події до завершення роботи відповідних служб, – закликав Олег Кіпер.

Наразі на місці вибуху в Одесі 1 серпня працюють усі оперативні та комунальні служби. Також розгорнули штаб допомоги для мешканців пошкодженого будинку.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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