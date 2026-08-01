Масована атака 1 серпня: РФ випустила по Україні 35 ракет та 185 БпЛА
- У ніч на 1 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, випустивши 220 засобів повітряного нападу, серед яких 35 ракет різних типів та 185 БпЛА, із основним напрямком удару по Київщині.
- Станом на ранок, силам ППО вдалося збити та знешкодити 156 ворожих цілей, зокрема дві ракети та 154 безпілотники, однак відбиття повітряної атаки все ще триває.
У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, балістичні, ракети повітряного та наземного базування різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Скільки ракет запустила РФ 1 серпня
За інформацією ПС ЗСУ, основним напрямком російського удару стала Київщина. Також під атаку потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.
Загалом радіотехнічні війська зафіксували 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БпЛА різних типів.
Серед них:
- чотири протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська та Ростовська області Росії);
- 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська та Курська області Росії);
- дві протирадіолокаційні ракети Х-31 та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – акваторія Чорного моря);
- 185 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема, реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ та Орел у Росії, а також тимчасово окупованих територій України – Донецька та Гвардійського в Криму).
Скільки ракет збила українська ППО
Станом на 09:30, сили протиповітряної оборони змогли збити або подавити 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів.
Серед них:
- одна балістична ракета Іскандер-М/С-400;
- одна керована авіаційна ракета Х-59/69;
- 154 безпілотники різних типів.
Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Скільки ракет РФ влучили по цілях
За попередньою інформацією, зафіксували влучання чотирьох протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних безпілотників на 21 локації.
Також відбулося падіння збитих або уламків на двох локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російська атака досі триває, оскільки в повітряному просторі України перебувають ворожі безпілотники.