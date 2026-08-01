У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, балістичні, ракети повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки ракет запустила РФ 1 серпня

За інформацією ПС ЗСУ, основним напрямком російського удару стала Київщина. Також під атаку потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

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Загалом радіотехнічні війська зафіксували 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БпЛА різних типів.

Серед них:

чотири протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська та Ростовська області Росії);

27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська та Курська області Росії);

дві протирадіолокаційні ракети Х-31 та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – акваторія Чорного моря);

185 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема, реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ та Орел у Росії, а також тимчасово окупованих територій України – Донецька та Гвардійського в Криму).

Скільки ракет збила українська ППО

Станом на 09:30, сили протиповітряної оборони змогли збити або подавити 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів.

Серед них:

одна балістична ракета Іскандер-М/С-400;

одна керована авіаційна ракета Х-59/69;

154 безпілотники різних типів.

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки ракет РФ влучили по цілях

За попередньою інформацією, зафіксували влучання чотирьох протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних безпілотників на 21 локації.

Також відбулося падіння збитих або уламків на двох локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російська атака досі триває, оскільки в повітряному просторі України перебувають ворожі безпілотники.

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