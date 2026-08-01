Взрывы в Одессе 1 августа прогремели во время воздушной тревоги, когда враг атаковал город ударными дронами.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 1 августа: что известно

Перед тем как в Одессе раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА в сторону города из акватории Черного моря.

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Позже начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал город. По его словам, зафиксировано попадание в жилой дом.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что дрон попал в многоэтажку.

В результате российского удара пострадали два человека: 28-летний мужчина и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами.

— Прошу жителей города не публиковать фото и видео с места происшествия до завершения работы соответствующих служб, — призвал Олег Кипер.

Сейчас на месте взрыва в Одессе 1 августа работают все оперативные и коммунальные службы. Также развернули штаб помощи для жителей поврежденного дома.

Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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