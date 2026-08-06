Під час нічної атаки на Україну 6 серпня російські війська застосували протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також ударні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 6 серпня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували:

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дві протикорабельні ракети Онікс

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П ;

; 101 ударний дрон, серед яких БпЛА Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 6 серпня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 66 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

Інші ракети, за попередньою інформацією, не досягли своїх цілей. Їхні остаточні результати уточнюються.

Нагадаємо, що вночі проти 6 серпня ворог двічі атакував Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.

Після першого влучання загинула жінка, а другий удар забрав життя ще чоловіка та жінки. Також спалахнули два приватні будинки, пошкоджено сусідні домоволодіння.

Крім того, вранці 6 серпня російський безпілотник влучив у район житлової забудови Запоріжжя. Поранення дістали четверо людей.

Також окупанти завдали удару керованими авіабомбами по селу Юліївка Запорізького району. За попередніми даними, під завалами зруйнованого будинку може перебувати 84-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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