На Прикарпатті після потужної зливи зафіксували підтоплення в кількох населених пунктах. Найбільше негода проявилася у Буковелі та Поляницькій громаді.

Погода у Буковелі 8 серпня: що відомо

У Буковелі вулиці залило потоками брудної води. Через інтенсивні опади підтопило окремі ділянки території Поляницької громади.

Наслідки негоди зафіксували й в інших районах області. Зокрема, вода підтопила вулицю Хіміків в Івано-Франківську, а також окремі території Калуша та Угринова.

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Напередодні Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджав мешканців регіону про складні погодні умови. Прогнозувалися значні дощі, грози, місцями град та пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с.

Окрім цього, рятувальники ДСНС попереджали про ризик підйому рівнів води в річках басейнів Дністра та Прута. Упродовж 7–8 серпня очікувалося підвищення рівнів води на 0,2–1 м над показниками 7 серпня, однак у межах русел.

Негода на Прикарпатті може спричинити нові локальні підтоплення, тому мешканців закликають стежити за актуальними попередженнями синоптиків та рятувальників.

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