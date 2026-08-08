В Прикарпатье после мощного ливня зафиксировали подтопление в нескольких населенных пунктах. Больше всего непогода проявилась в Буковеле и Поляницкой общине.

Погода в Буковеле 8 августа: что известно

В Буковеле улицы залило потоками грязной воды. Из-за интенсивных осадков подтопило отдельные участки территории Поляницкой общины.

Последствия непогоды зафиксировали и в других районах области. В частности вода подтопила улицу Химиков в Ивано-Франковске, а также отдельные территории Калуша и Угринова.

Сейчас смотрят

Накануне Ивано-Франковский областной центр гидрометеорологии предупреждал жителей региона о сложных погодных условиях. Прогнозировались значительные дожди, грозы, местами град и порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с.

Кроме того, спасатели ГСЧП предупреждали о риске подъема уровней воды в реках бассейнов Днестра и Прута. В течение 7–8 августа ожидалось повышение уровня воды на 0,2–1 м над показателями 7 августа, однако в пределах русел.

Непогода на Прикарпатье может повлечь за собой новые локальные подтопления, поэтому жителей призывают следить за актуальными предупреждениями синоптиков и спасателей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.