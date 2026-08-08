Погода в Україні на 10 днів суттєво зміниться вже найближчими вихідними. Після тривалої спеки країну перетне активний холодний атмосферний фронт, який принесе грози, сильні дощі, град і шквали, а згодом і довгоочікуване зниження температури.

Якою буде погода з 8 до 16 серпня 2026 року, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні з 8 до 16 серпня: коли зміниться температурний режим

За словами Наталії Птухи, найближчими днями в Україні відбудеться суттєва зміна синоптичної ситуації через проходження активного холодного атмосферного фронту із заходу.

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Саме він уже 8 серпня принесе нестійку погоду до більшості регіонів країни.

– Упродовж вихідних відбуватиметься досить динамічна зміна синоптичних процесів. Після тривалого періоду спеки в атмосфері накопичилося багато тепла та вологи, тому грозова діяльність може бути досить інтенсивною. Під час проходження атмосферного фронту потрібно бути максимально уважними та обережними, – зазначила синоптикиня.

У суботу, 8 серпня, помірні, а місцями значні дощі з грозами прогнозують майже по всій Україні, крім більшості західних областей.

В окремих районах можливі:

град;

шквали вітру 15-20 м/с;

сильні зливи.

Найбільша ймовірність небезпечних погодних явищ очікується у центральних, північних, східних та південних областях.

Уже 9 серпня атмосферний фронт зміщуватиметься на схід. У більшості областей встановиться суха погода, а короткочасні дощі з грозами можливі лише на сході та південному сході.

10 серпня істотних опадів по території України вже не прогнозують.

Найвідчутнішою зміною стане зниження температури.

За словами Наталії Птухи, після проходження холодного фронту в Україну почне надходити свіжіше повітря.

Уже в неділю та на початку наступного тижня температура становитиме:

вночі +15…+23°С;

вдень +24…+30°С.

Водночас сильна спека ще затримається 8 серпня на півдні та південному сході України.

Там повітря прогріється до +35…+37°С, адже атмосферний фронт дістанеться цих регіонів пізніше.

– Уже в неділю та понеділок температурний фон по всій території України вирівняється, і виснажливої спеки вже не буде, – пояснила синоптикиня.

Наступного тижня, 11 та 12 серпня на погоду почне впливати антициклон, тому більшість областей залишатиметься без опадів.

Лише вдень 11 серпня у західних і частині північних областей можливі локальні короткочасні дощі та грози.

Температура повітря становитиме:

вночі +15…+22°С;

вдень +27…+33°С.

Водночас 12 серпня в західних, північних та місцями центральних областях стане ще прохолодніше:

вночі +10…+16°С;

вдень +21…+28°С.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, після 13 серпня суттєвих погодних змін не очікується.

До кінця наступного тижня переважатиме суха погода без тривалих опадів.

Температура повітря становитиме:

вночі +13…+20°С;

вдень +23…+30°С.

За словами Наталії Птухи, саме такий температурний режим є комфортним і близьким до кліматичної норми для середини серпня.

Попередження про метеорологічні явища

У суботу, 8 серпня, в Україні очікуються грози: вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях, вдень – в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Йдеться, зокрема, про значні дощі. Також вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпечності, жовтий).

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