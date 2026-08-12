Потужні вибухи в Києві пролунали вдень у середу, 12 серпня. Російські дрони намагалися атакувати столицю.

Вибухи в Києві: які наслідки 12 серпня

Інформацію про те, що в Києві чутно вибухи, підтверджують журналісти Фактів ICTV.

У Києві лунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, повідомили в КМВА.

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У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксували рух реактивних безпілотників на півночі Черкащини, які прямували курсом на Київщину.

Згодом українські військовослужбовці зафіксували реактивні дрони на Київщині. Безпілотники прямували у бік Борисполя та Броварів.

Жителів столиці закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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