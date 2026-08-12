Вибухи в Києві: летять дрони, працює ППО
Потужні вибухи в Києві пролунали вдень у середу, 12 серпня. Російські дрони намагалися атакувати столицю.
Вибухи в Києві: які наслідки 12 серпня
Інформацію про те, що в Києві чутно вибухи, підтверджують журналісти Фактів ICTV.
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, повідомили в КМВА.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксували рух реактивних безпілотників на півночі Черкащини, які прямували курсом на Київщину.
Згодом українські військовослужбовці зафіксували реактивні дрони на Київщині. Безпілотники прямували у бік Борисполя та Броварів.
Жителів столиці закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.