Мощные взрывы в Киеве прогремели днем ​​в среду, 12 августа. Российские дроны пытались атаковать столицу.

Взрывы в Киеве: какие последствия 12 августа

Информацию о том, что в Киеве слышны взрывы, подтверждают журналисты Фактов ICTV.

В Киеве раздавалась воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников, сообщили в КГВА.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что зафиксировали движение реактивных беспилотников на севере Черкасской области, следовавших курсом на Киевщину.

Вскоре украинские военнослужащие зафиксировали реактивные дроны в Киевской области. Беспилотники направлялись в сторону Борисполя и Броваров.

Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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