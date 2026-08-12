Взрывы в Киеве: летят дроны, работает ПВО
Мощные взрывы в Киеве прогремели днем в среду, 12 августа. Российские дроны пытались атаковать столицу.
Взрывы в Киеве: какие последствия 12 августа
Информацию о том, что в Киеве слышны взрывы, подтверждают журналисты Фактов ICTV.
В Киеве раздавалась воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников, сообщили в КГВА.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что зафиксировали движение реактивных беспилотников на севере Черкасской области, следовавших курсом на Киевщину.
Вскоре украинские военнослужащие зафиксировали реактивные дроны в Киевской области. Беспилотники направлялись в сторону Борисполя и Броваров.
Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.