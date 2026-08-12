Уночі проти 12 серпня російські війська здійснили атаку на Україну ракетами різних типів та 138 ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 серпня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася ще о 18:00 11 серпня, російські війська застосували:

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балістичну ракету Іскандер-М

протирадіолокаційну ракету Х-31П

керовані авіаційні ракети Х-35

138 ударних БпЛА типу Shahed

Ракети запускали з Ростовської області РФ та з акваторії Чорного моря.

Безпілотники летіли з районів російських Курська, Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Основними напрямками нічної атаки на Україну, за даними Повітряних сил, стали Сумщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 12 серпня протиповітряна оборона збила або приглушила 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Ще на двох локаціях впали уламки збитих цілей.

Одним з основних напрямків нічного удару стала Одещина. В Одесі російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок. Удар припав на п’ятий поверх, після чого в одній із квартир виникла пожежа.

Також пошкоджено інфраструктуру та вибито вікна. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Пожежу рятувальники ліквідували.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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