Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 112 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 13 серпня і триває досі.

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За цей час армія РФ запустила 112 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, баражувальних боєприпасів Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія.

Летіли ворожі дрони з районів російських Курська, Орла, Міллерова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 14 серпня протиповітряна оборона збила або приглушила 90 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на шести.

Атака на Україну триває, що в повітряному просторі залишилося кілька БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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