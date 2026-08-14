Нічна атака на Україну: РФ запустила 112 дронів, бойова робота триває
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 112 безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 18:00 13 серпня і триває досі.
За цей час армія РФ запустила 112 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, баражувальних боєприпасів Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія.
Летіли ворожі дрони з районів російських Курська, Орла, Міллерова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 14 серпня протиповітряна оборона збила або приглушила 90 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на шести.
Атака на Україну триває, що в повітряному просторі залишилося кілька БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.