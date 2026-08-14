Уранці 14 серпня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Через загрозу жителів одразу кількох районів країни попереджали про небезпеку.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та місцеве видання nra.lv.

Винищувачі НАТО збили дрон над Латвією

За даними Національних збройних сил Латвії, невідомий безпілотник залетів у повітряний простір країни рано-вранці у п’ятницю.

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Для його перехоплення залучили винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Безпілотник успішно збили, після чого оголошену раніше повітряну загрозу скасували.

Через появу дрона попередження про небезпеку отримали жителі Аугшдаугавського, Прейльського, Резекненського, Балвського та Алуксненського країв.

Походження збитого безпілотника та його тип наразі офіційно не уточнюються.

Видання наголосило, що це не перший випадок появи невідомих безпілотників поблизу або в повітряному просторі Латвії.

На початку літа жителі регіонів Латгалія та Відземе неодноразово отримували попередження про можливу повітряну загрозу. Також повідомлялося про падіння та вибухи окремих дронів на території країни.

Журналісти зазначили, що попередні інциденти могли бути пов’язані з безпілотниками, які використовуються під час російсько-української війни. Водночас щодо дрона, збитого 14 серпня, офіційних даних про його походження наразі немає.

На початку серпня литовський портал 15min із посиланням на дані військової розвідки Литви повідомляв, що Росія може розглядати можливість атак на об’єкти критичної інфраструктури країн Балтії з використанням безпілотників українського походження.

Нагадаємо, лідери ЄС на засіданні Європейської ради 18–19 червня у Брюсселі збиралися обговорити відповідь на систематичні вторгнення дронів у повітряний простір Союзу.

Окрему увагу там звернули на необхідність зміцнення східного флангу Євросоюзу та захисту від безпілотників на тлі інцидентів у Румунії, Естонії та Латвії.

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