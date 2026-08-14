Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 112 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 13 августа и продолжается до сих пор.

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За это время армия РФ запустила 112 ударных беспилотников типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, баражирующих боеприпасов Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия.

Летели вражеские дроны из районов российских Курска, Орла, Миллерова, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 14 августа противовоздушная оборона сбила или приглушила 90 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на шести.

Атака на Украину продолжается, что в воздушном пространстве осталось несколько БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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