Внаслідок вибухів у Чернігові 17 серпня виникла пожежа та було пошкоджено енергооб’єкт.

Про наслідки атаки повідомили у Чернігівській міській раді.

Вибухи у Чернігові 17 серпня: що відомо

За попередньою інформацією міської влади, російські війська завдали удару по південній частині Чернігова. На місці атаки виникла пожежа.

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Внаслідок удару пошкоджено енергетичний об’єкт. Через це без електропостачання залишилися понад 10 тис. абонентів у Чернігові.

Енергетики повідомили, що розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Чернігові 17 серпня постраждала одна людина.

Інформація про остаточні наслідки удару уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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