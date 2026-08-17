В результате взрывов в Чернигове 17 августа возник пожар и был поврежден энергообъект.

О последствиях атаки сообщили в Черниговском городском совете.

Взрывы в Чернигове 17 августа: что известно

По предварительной информации городских властей, российские войска нанесли удар по южной части Чернигова. На месте атаки возник пожар.

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В результате удара был поврежден энергетический объект. Из-за этого без электричества остались более 10 тыс. абонентов в Чернигове.

Энергетики сообщили, что начнут восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Пока известно, что в результате взрывов в Чернигове 17 августа пострадал один человек.

Информация об окончательных последствиях удара уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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