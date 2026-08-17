Взрывы в Чернигове: РФ ударила по энергообъекту, более 10 тыс. абонентов без света
В результате взрывов в Чернигове 17 августа возник пожар и был поврежден энергообъект.
О последствиях атаки сообщили в Черниговском городском совете.
Взрывы в Чернигове 17 августа: что известно
По предварительной информации городских властей, российские войска нанесли удар по южной части Чернигова. На месте атаки возник пожар.
В результате удара был поврежден энергетический объект. Из-за этого без электричества остались более 10 тыс. абонентов в Чернигове.
Энергетики сообщили, что начнут восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.
Пока известно, что в результате взрывов в Чернигове 17 августа пострадал один человек.
Информация об окончательных последствиях удара уточняется.
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