У ніч на 17 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.

Про атаку повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на судно на Одещині 17 серпня

За інформацією штабу, внаслідок ворожої атаки на території портової інфраструктури виникли пожежі. Наразі всі займання рятувальники ДСНС повністю ліквідували.

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За словами Олега Кіпера, внаслідок удару поранення дістали четверо людей. Троє поранених госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Тиждень тому агентство Bloomberg писало, що світові ціни на пшеницю почали стрімко зростати на тлі ситуації в Чорноморському регіоні. Інвестори побоюються перебоїв з експортом зерна через посилення атак на портову інфраструктуру та судна.

6 серпня Росія атакувала торговельний суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

28 липня РФ втретє атакувала цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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