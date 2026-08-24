Зранку 24 серпня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Одеську область.

Про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одеській області 24 серпня: що відомо

За словами Кіпера, Одещина вночі та вранці перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ.

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Головний удар припав на продовольчі складські приміщення та енергетичну інфраструктуру. Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки.

Унаслідок влучань виникли пожежі.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок російської атаки масштабна пожежа виникла в Пересипському районі Одеси.

Повідомляється, що горить гіпермаркет Епіцентр.

Пізніше, цю інформацію підтвердили й у пресслужбі компанії. У сторіс в Instagram вони опублікували, що ворог атакував два ТЦ в Одесі.

Відомо, що унаслідок вибухів в Одеській області 24 серпня постраждали п’ятеро людей. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Остаточні наслідки атаки на Одеську область 24 серпня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 643-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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