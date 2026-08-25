Російський дрон атакував електричку на Миколаївщині: що відомо
- Дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині.
- На місці працюють екстрені служби та залізничники.
- Укрзалізниця закликає виконувати вказівки працівників під час повітряної тривоги.
У Миколаївській області ворожий безпілотник влучив у приміський поїзд. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Влучання дрона у поїзд на Миколаївщині
Моніторинговий центр Укрзалізниці, який цілодобово стежить за повітряними загрозами, завчасно передав команду про небезпеку та про необхідність евакуації із поїзда.
Пасажири та локомотивна бригада вчасно залишили поїзд і не постраждали.
На місці ворожого удару вже працюють екстрені служби та залізничники.
В Укрзалізниці наголошують на неухильному виконанні вказівок залізничників під час повітряної загрози.
Нагадаємо, 23 серпня на Одещині реактивний Shahed влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир – Одеса, у якому перебували майже 600 пасажирів. Люди завчасно евакуювалися, тому ніхто не постраждав.
13 серпня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Унаслідок атаки загинули машиніст і його помічник.
8 серпня ворожий дрон атакував поїзд Суми — Київ. Пасажирів завчасно евакуювали.
27 липня на Донеччині Шахед атакував бригаду Укрзалізниці. Загинув монтер колії, ще двоє залізничників дістали поранення.
24 липня на Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд. Безпілотник влучив у локомотив.
Зранку 19 липня РФ атакувала пасажирський поїзд у Запорізькій області ударними безпілотниками.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій