У Миколаївській області ворожий безпілотник влучив у приміський поїзд. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Влучання дрона у поїзд на Миколаївщині

Моніторинговий центр Укрзалізниці, який цілодобово стежить за повітряними загрозами, завчасно передав команду про небезпеку та про необхідність евакуації із поїзда.

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Пасажири та локомотивна бригада вчасно залишили поїзд і не постраждали.

На місці ворожого удару вже працюють екстрені служби та залізничники.

В Укрзалізниці наголошують на неухильному виконанні вказівок залізничників під час повітряної загрози.

Нагадаємо, 23 серпня на Одещині реактивний Shahed влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир – Одеса, у якому перебували майже 600 пасажирів. Люди завчасно евакуювалися, тому ніхто не постраждав.

13 серпня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Унаслідок атаки загинули машиніст і його помічник.

8 серпня ворожий дрон атакував поїзд Суми — Київ. Пасажирів завчасно евакуювали.

27 липня на Донеччині Шахед атакував бригаду Укрзалізниці. Загинув монтер колії, ще двоє залізничників дістали поранення.

24 липня на Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд. Безпілотник влучив у локомотив.

Зранку 19 липня РФ атакувала пасажирський поїзд у Запорізькій області ударними безпілотниками.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Джерело : Укрзалізниця

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