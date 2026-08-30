У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Одеську область.

Про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 30 серпня: які наслідки

За словами Кіпера, російські війська вночі атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення.

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Внаслідок удару на території складів виникла масштабна пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Одеську область 30 серпня постраждали щонайменше троє людей.

Їм надають усю необхідну допомогу.

На місці удару продовжують працюють відповідні служби. Остаточні наслідки російської атаки на Одеську область уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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