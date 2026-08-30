Атака на Київ: у багатоповерхівці спалахнула пожежа, є постраждалі
Унаслідок російської атаки на Київ вночі 30 серпня виникли пожежі у житловій багатоповерхівці та нежитлових будівлях.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України.
Атака на Київ 30 серпня: що відомо
В Оболонському районі внаслідок влучання загорілися приміщення з другого до п’ятого поверху 12-поверхового житлового будинку. Пожежу площею 80 кв. м ліквідували.
У Подільському районі зафіксовано влучання у нежитлову споруду. На місці виникла пожежа, яку гасили рятувальники.
У Голосіївському районі внаслідок атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку ліквідували. Вже під час ранкової атаки було зафіксовано влучання у двоповерхову нежитлову будівлю.
Через падіння уламків у цьому ж районі загорівся дах ще однієї нежитлової будівлі. Екстрені служби вирушили на місце.
У Деснянському районі загорілася трава на відкритій території на площі 2 га.
Станом на 06:00 усі пожежі, які виникли в столиці внаслідок попередніх ударів, були ліквідовані. Водночас у Голосіївському районі рятувальники продовжували гасити пожежу, спричинену вже ранковою атакою.
Внаслідок атаки на Київ 30 серпня відомо щонайменше про трьох постраждалих.
Усі вони постраждали в Оболонському районі, де російський удар спричинив пожежу в 12-поверховому житловому будинку. Рятувальники передали трьох людей медикам.
Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється.
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