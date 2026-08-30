Унаслідок російської атаки на Київ вночі 30 серпня виникли пожежі у житловій багатоповерхівці та нежитлових будівлях.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України.

Атака на Київ 30 серпня: що відомо

В Оболонському районі внаслідок влучання загорілися приміщення з другого до п’ятого поверху 12-поверхового житлового будинку. Пожежу площею 80 кв. м ліквідували.

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У Подільському районі зафіксовано влучання у нежитлову споруду. На місці виникла пожежа, яку гасили рятувальники.

У Голосіївському районі внаслідок атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку ліквідували. Вже під час ранкової атаки було зафіксовано влучання у двоповерхову нежитлову будівлю.

Через падіння уламків у цьому ж районі загорівся дах ще однієї нежитлової будівлі. Екстрені служби вирушили на місце.

У Деснянському районі загорілася трава на відкритій території на площі 2 га.

Станом на 06:00 усі пожежі, які виникли в столиці внаслідок попередніх ударів, були ліквідовані. Водночас у Голосіївському районі рятувальники продовжували гасити пожежу, спричинену вже ранковою атакою.

Внаслідок атаки на Київ 30 серпня відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Усі вони постраждали в Оболонському районі, де російський удар спричинив пожежу в 12-поверховому житловому будинку. Рятувальники передали трьох людей медикам.

Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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